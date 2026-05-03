Violencia sobre ruedas

El caso entre la actriz Lourdes Leticia Rocha Carle y el motorista Jhonatan Benítez (Jhon) vuelve a evidenciar un problema más profundo: la violencia cotidiana normalizada en las vías. Más allá de versiones, hay un hecho admitido: lanzar una piedra no es reclamo, es agresión. ¿Cuándo la frustración se volvió respuesta legítima? A esto se suma otro elemento preocupante: marcharse sin verificar el daño causado, una conducta que interpela el sentido básico de responsabilidad. No se trata de estigmatizar, sino de reconocer patrones. La autoridad debe investigar, pero también enfrentar una cultura vial marcada por violencia e indiferencia.

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