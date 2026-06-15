Cuando vuelve a pasar

Tal parece que la Policía Nacional volvió a tropezar con la misma piedra. Mientras Asuntos Internos y el Ministerio Público investigan la muerte de Marky Abraham García Gil, alias "Maiky", en La Vega; las imágenes difundidas en redes han reabierto un debate que nunca termina: el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.

La institución ha impulsado reformas, capacitación y mecanismos de control, pero los hechos siguen apareciendo con preocupante frecuencia. Cada nuevo caso erosiona la confianza ciudadana y plantea una pregunta incómoda: ¿por qué, pese a tantos esfuerzos, algunos agentes siguen actuando al margen de la ley?