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El espía
    | 1 min de lectura

    Cuando vuelve a pasar

    La reforma policial enfrenta otra prueba de credibilidad

    Tal parece que la Policía Nacional volvió a tropezar con la misma piedra. Mientras Asuntos Internos y el Ministerio Público investigan la muerte de Marky Abraham García Gil, alias "Maiky", en La Vega; las imágenes difundidas en redes han reabierto un debate que nunca termina: el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso.

    La institución ha impulsado reformas, capacitación y mecanismos de control, pero los hechos siguen apareciendo con preocupante frecuencia. Cada nuevo caso erosiona la confianza ciudadana y plantea una pregunta incómoda: ¿por qué, pese a tantos esfuerzos, algunos agentes siguen actuando al margen de la ley?

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