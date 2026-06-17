×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
El espía
    | 1 min de lectura

    Votos con mudanza incluida

    Monseñor Castro Marte y el llamado a vigilar el turismo electoral

    El llamado de monseñor Jesús Castro Marte sobre el crecimiento del domicilio electoral en La Altagracia merece más que un sermón dominical. El Espía cree que cuando una provincia recibe más votantes que residentes nuevos, hay razones para encender las alarmas.

    No es un secreto que, cada vez que se acercan elecciones, aparecen ciudadanos con una sorprendente vocación de mudanza política. Hoy viven en un lugar, mañana votan en otro. Si la Junta no pone lupa al fenómeno, el turismo electoral podría terminar compitiendo con el turístico de verdad.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.