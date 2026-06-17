Votos con mudanza incluida

El llamado de monseñor Jesús Castro Marte sobre el crecimiento del domicilio electoral en La Altagracia merece más que un sermón dominical. El Espía cree que cuando una provincia recibe más votantes que residentes nuevos, hay razones para encender las alarmas.

No es un secreto que, cada vez que se acercan elecciones, aparecen ciudadanos con una sorprendente vocación de mudanza política. Hoy viven en un lugar, mañana votan en otro. Si la Junta no pone lupa al fenómeno, el turismo electoral podría terminar compitiendo con el turístico de verdad.