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El espía
    | 1 min de lectura

    Ya no intercambian balazos

    El cese de los intercambios de disparos plantea preguntas sobre el uso de la fuerza policial

    Y de repente, una muerte aplacó a los gatilleros de la gloriosa Policía Nacional. Han transcurrido 11 días en los cuales no se informa que agentes y supuestos delincuentes intercambien balazos, casi siempre donde estos últimos pierden la vida. 

    ¿Se acabaron las balas? ¿Aprendieron los uniformados a tratar a la población? ¿Una orden detuvo los llamados "intercambios de disparos"? No sabemos. Lo que sí esperamos es que el exceso del uso de la fuerza letal por parte de los agentes policiales se controle.

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