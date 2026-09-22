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El espía
    | 1 min de lectura

    ¿Por qué ahora, Morrison?

    Milton Morrison defiende su gestión en Edesur y señala frenos en la aprobación de proyectos

    Milton Morrison salió a defender su gestión en Edesur: devolvió RD$60 millones por alta facturación y asegura que el CUED nunca le aprobó un proyecto de electrificación.

    Pero, ¿por qué cuenta todo esto ahora y no cuando ocupaba el cargo? ¿Cuáles proyectos quedaron engavetados y quién decidió frenarlos? ¿Hubo diferencias que nunca salieron a la luz?

    Tanta insistencia en reivindicar su gestión despierta curiosidad. Porque cuando un exfuncionario comienza a sacar cuentas y señalar obstáculos, uno sospecha que hay capítulos pendientes. ¿Está respondiendo a cuestionamientos o preparando el terreno para contar algo más?

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