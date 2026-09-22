¿Por qué ahora, Morrison?

Milton Morrison salió a defender su gestión en Edesur: devolvió RD$60 millones por alta facturación y asegura que el CUED nunca le aprobó un proyecto de electrificación.

Pero, ¿por qué cuenta todo esto ahora y no cuando ocupaba el cargo? ¿Cuáles proyectos quedaron engavetados y quién decidió frenarlos? ¿Hubo diferencias que nunca salieron a la luz?

Tanta insistencia en reivindicar su gestión despierta curiosidad. Porque cuando un exfuncionario comienza a sacar cuentas y señalar obstáculos, uno sospecha que hay capítulos pendientes. ¿Está respondiendo a cuestionamientos o preparando el terreno para contar algo más?