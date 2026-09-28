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El espía
    | 1 min de lectura

    La mancuerna

    Presidente y jefe policial elevan el tono contra quienes delinquen

    Primero fue Luis Abinader desde Nueva York: "Que se entreguen... si no se entregan, les va a ir peor". Ahora el nuevo director de la Policía, Ernesto Rodríguez García, completa la jugada: los delincuentes "se entregan o dejan de delinquir".

    Presidente y jefe policial parecen tocar la misma partitura. Uno advierte y el otro promete salir a buscarlos "no importa dónde se metan". Todo mientras los llamados intercambios de disparos aparecen casi a diario. La coincidencia de tono no pasa desapercibida. La nueva mancuerna de seguridad ya encontró su consigna: entregarse parece ser la opción más recomendable.

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