Un video bajo la lupa

Septiembre acumula más de 35 muertes durante intervenciones policiales, una cifra que enciende las alarmas. El caso de Villa Vásquez añade un elemento inquietante: un video muestra a un joven con las manos levantadas antes de recibir un disparo, en aparente contradicción con la versión oficial de un enfrentamiento.

¿Cuántos de los llamados intercambios de disparos han sido investigados hasta sus últimas consecuencias? La lucha contra la delincuencia exige firmeza y transparencia. Con tantas muertes y ahora imágenes que cuestionan un relato policial, corresponde al MP esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, sin excepciones ni demoras.