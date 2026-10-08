Existió y la desaparecieron

La Policía se clavó sola el cuchillo. Distribuyó una nota que cifraba en 55 los muertos de septiembre en los famosos «intercambios de disparos». Los medios habíamos contabilizado 45. Diez más, un 22 % por encima de nuestra cuenta. Esta vez, la diferencia no salió de una investigación periodística: la suministró la propia institución.

Cuando advirtieron lo que habían divulgado, intentaron recoger la información. Pero el comunicado ya había hecho su ronda y los muertos adicionales no podían desaparecer con una llamada a las redacciones.

¡Vaya intercambio! La Policía entregó las cifras y luego quiso que los medios devolvieran la noticia. Hasta para contar sus muertos parece necesitar mejor puntería. Y alguien que revise antes.