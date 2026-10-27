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El espía
    | 1 min de lectura

    Mejor extranjero que criollo

    La delincuencia, la nacionalidad y los límites de la actuación policial

    Cuatro colombianos acusados de asaltos a mano armada en Piantini fueron arrestados con una pistola y un Rolex robado. Raramente todos llegaron vivos al destacamento. Como debe ser.

    Muchos dominicanos abatidos en los llamados «intercambios de disparos» eran buscados por delitos similares: asaltos a mano armada, robos y atracos a negocios. La Policía suele describirlos como peligrosos.

    Solo en septiembre murieron 55 personas en presuntos enfrentamientos policiales.

    Los colombianos tuvieron suerte. Fueron detenidos para responder ante la justicia. ¿Será que la peligrosidad se mide de manera diferente según la nacionalidad?

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