Miguel Vargas Maldonado anda pregonando una gran alianza opositora para 2028, pero, por ahora, su llamado parece una conversación consigo mismo.

Mientras el PLD y la Fuerza del Pueblo están entretenidos en sus propios procesos internos, el presidente del PRD insiste en que todos deben juntarse. Habla de sumar fuerzas, aunque todavía no se ve mucha gente haciendo fila para acompañarlo.

Quiere armar un bloque opositor, pero corre el riesgo de terminar como el llanero solitario del desierto político.