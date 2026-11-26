La libertad de prensa vive uno de sus mejores momentos, mucho más si se compara con lo que ocurre en otros países de este lado del mundo.

Aquí una chica toma un micrófono, se monta en una plataforma digital y lanza rayos y centellas. Nada inusual y puede que tenga razón en buena medida. Pero asegurar que un exconvicto llamó y habló con el presidente tiene sus bemoles. Sobre todo si es imposible probarlo. Pero es preferible aguantar un desmentido que deja la cara larga a enfrentar una demanda, como les ha tocado a medios norteamericanos y a la BBC por mucho menos.