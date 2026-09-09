Permiso, que quiero caminar por la acera

Venta de productos que ocupan la acera Avenida San Vicente de Paúl. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

Permiso, vendedor de frituras, frutas y café. Permiso, raíz. Permiso, vehículo estacionado. Permiso, persona sin hogar. Permiso, poste del tendido eléctrico. Permiso, maleza. Permiso, basura hedionda, que quiero caminar por la acera.

Permiso, víveres del colmado. Permiso, botellones de agua. Permiso, banca de lotería, que quiero caminar por la acera.

Permiso, sacos pesados como quintales de arroz. Permiso, hilera de motocicletas estacionadas. Permiso, letrero de negocio, que quiero caminar por la acera.

Permiso, hoyo oscuro y profundo de una alcantarilla sin tapa, que quiero caminar segura por la acera.

Permiso, hilera de casitas con más de 40 años en el ensanche La Fe, que quiero caminar por donde ustedes están: en la acera.

Permiso, despojos de construcción. Permiso, mezcla de cemento, arena, bloques y varillas, que quiero caminar por la acera.

Permiso, gomas negras de vehículos pesados. Permiso, rama de árbol. Permiso, zanja. Permiso, agua estancada. Permiso, cable caído. Permiso, heces de animales, que quiero caminar por la acera.

Permiso, "mini búnkeres" que alojan los tanques de basura de las residencias. Permiso, arbustos ornamentales; se ven muy bonitos, pero ¿me dan un espacito para caminar por la acera?

Permiso, vecinos que cogen fresco con una fría y juegan dominó. Denme un chancecito. Y discúlpenme, de verdad, que quiero caminar por la acera.

Permiso, distinguidos comensales. Disculpen que interrumpa su comida y que tengan que levantarse de su mesa al aire libre, evocando París, pero es que quiero caminar por la acera. ¿Será que me dan un chance?

No quiero ofenderlos, pero les pido un permisito a todos, incluidos aquellos que no mencioné, porque quiero caminar por la acera de este país en desarrollo.