Ir al garete en el océano puede ser mortal, pero con un poco de suerte las corrientes marinas conducirán a la embarcación afectada a un destino seguro. En cambio, ir al garete en tierra es complicado. Se asemeja a perderse en lo claro (lo natural es extraviarse en lo oscuro).

La circulación vehicular en la ciudad de Santo Domingo y en carreteras se caracteriza por planificación medrosa, inconsistencia en la aprobación de las regulaciones. Ausencia de interés y de efectividad en hacer cumplir las normas.

El transporte público en autobuses, metro, monorrieles y teleféricos se anunció como la solución al transporte en las urbes. Las obras relucen. Los hechos desmienten. No habrá solución mientras se carezca de firmeza y de impulso sostenido y vigoroso a las decisiones necesarias. El interés de los usuarios (la población) de llegar a tiempo a su destino, debe prevalecer sobre cualquier otra circunstancia.

La red de autobuses, insuficiente, mostrenca, se encamina hacia su insignificancia. Siendo como es indispensable, no es tan atractiva como el anuncio de construcción de estación de trenes, teleféricos, monorrieles. Funciona con el temor de morir en la intrascendencia, sobrepasada por la maraña de intereses que la circundan.

Inexplicablemente, después de múltiples concesiones y anuncios prometedores, todavía persisten los carros conchos, engendros del pasado. Junto al motoconcho atestiguan el fracaso sin paliativos de las políticas públicas en la materia.

La red de transporte pública está siendo sustituida a la carrera por el motoconcho, modalidad inapropiada e insegura, convertidos en bólidos de gran peligro, causantes de accidentes frecuentes. Zigzaguean por la ciudad como chivos sin ley. Usan las aceras como autopistas. Invaden los carriles de vía contraria. Atemorizan a conductores y peatones. Ahora asoman por las carreteras haciendo cabriolas.

Los motoconchistas carecen de licencia, no tienen idea alguna de qué conocimientos, aptitudes y precauciones se requieren para conducir. Se montan. Aceleran y a Dios que reparta suerte.

La falta de un transporte público de calidad afecta en especial a la población carente de medios económicos. Repercute también sobre la clase media y alta, atrapadas cotidianamente en tapones interminables que dilapidan tiempo y recursos. Deteriora la salud. Hace caer la productividad y el producto potencial.

Las autoridades están conminadas a aportar soluciones. Entre ellas dotar a Santo Domingo y Santiago de un sistema de transporte funcional. No solo es inaugurar obras. Es hacer que funcionen dentro de un todo.

Se necesitan autobuses en número sobrado para suplir la demanda. Corredores funcionales. Rutas diseñadas con esmero. Compatibilización entre rutas de buses, metro y teleféricos. Establecer horarios para la circulación de los vehículos pesados, sobre todo de noche. Colocar el interés público por encima del de sindicatos y entes privados.

Nada de eso funcionará si los semáforos no se coordinan, y si los supervisores de los agentes de tráfico no están preparados para ejercer sus funciones. Urge llevar a cabo una intensa y continuada campaña de educación vial y establecer horarios y corredores especiales para el transporte pesado, junto a la coordinación con los colegios y grandes superficies comerciales de las horas de entrada y salida.

Tampoco lo hará si no se reorganiza la circulación, se crean más calles de una sola vía, se impide el estacionamiento en lugares no permitidos (desbloquear las vías), y, sobre todo, se dispone de un operativo masivo de supervisión para multar con severidad a quienes andan en la ciudad como chivos sin ley (incluyendo los motoconchistas).

Y esto último requiere de sentido hondo del cumplimiento del deber, bien escaso. Y también de suficientes grúas móviles para remover de su sitio a los vehículos que infringen la normativa.

Como si lo anterior fuese poco, conducir por las carreteras (¿autopistas?) que unen ciudades y atraviesan zonas rurales es un ejercicio de espasmo continuado, de alta peligrosidad. Las patanas, camiones de doble cama, y vehículos pesados en general transitan a su propio albur, compitiendo en adelantamientos, situados a su izquierda, a velocidad de vértigo, sin que autoridad alguna se inmute ni intervenga.

¿Cómo es posible que activos tan costosos como los camiones y autobuses estén en manos de conductores con tan poco aprecio por preservar su empleo y por proteger los activos puestos en su custodia?

Se puede ir al garete por circunstancias imprevistas, lastimosas, pero admitirlo como si se tratase de la normalidad cotidiana, constituye una aberración. Da idea del distanciamiento tan extenso que existe entre el Estado y la satisfacción de las necesidades de su pueblo.