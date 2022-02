¿Cúal perfil es el sospechoso?

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional, con asiento en La Romana, a cargo del general Francisco Ozoria, acaba de declarar “perfil sospechoso el uso de abrigos, capuchas, mascarillas y gafas”.

A partir de la publicación de las noticias sobre este caso, es posible que aumente el número de personas interesados en contribuir a formar hombres pulcros, honestos, que no engañan a nadie.

Entonces, me pregunto, ¿dónde está establecido que las personas que andan con vestimentas como las citadas en el párrafo inicial implican ser portadores de perfiles dudosos? Pero se me ocurren más preguntas, ¿cuáles son todas las claves, las señas, para distinguir entre una silueta o no cuestionable?

Entiendo la preocupación del general de alta graduación debido a la ola de atracos que afecta a la localidad oriental, donde varias personas han sido despojadas de sus pertenencias, desde el fin de semana pasado.

Sin embargo, el artículo 255 de la Constitución de la República, que es la ley de leyes, establece que una de las funciones de la Policía Nacional es proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas y la convivencia pacífica, de conformidad con el mismo texto y la ley adjetiva.

Cabe recordar que uno de esos derechos es el libre tránsito, y de este derecho uno es privado en los casos de orden judicial de funcionario judicial competente.

Además, el artículo 14 de la ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, establece entre los principios principales de su actuación el respeto absoluto a la constitución y las leyes, respeto a la integridad, la eficiencia, la objetividad, la eficacia, profesionalidad, la atención a la ciudadanía y la vocación de servicio; es todo lo que queremos de la Policía Nacional, ¿Es mucho pedir?