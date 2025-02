Misa o procesión

El anuncio de las primeras medidas económicas del presidente Donald Trump ha perturbado la economía global. Se prevé que la imposición de altos aranceles a sus principales socios comerciales y las deportaciones masivas incrementen los precios de bienes y servicios en Estados Unidos, lo que llevará a la Reserva Federal a mantener por más tiempo su política monetaria en un territorio restrictivo con altas tasas de interés. Ante ese entorno económico internacional, ¿es posible, al mismo tiempo, reducir la tasa de interés y moderar el ritmo de depreciación de la tasa de cambio del peso frente al dólar en la República Dominicana?

El Banco Central, dirigido por un equipo de técnicos que goza de una extraordinaria credibilidad y experiencia, ha logrado mantener desde mayo de 2023 la tasa de inflación interanual dentro de su rango meta de un 4 %±1 %. Para reducir la inflación, que en abril de 2022 alcanzó en términos interanuales un 9.64 %, y posteriormente anclar las expectativas de inflación alrededor del 4%, las autoridades utilizaron de manera restrictiva diversos instrumentos de política monetaria, como son la tasa de interés de referencia y los valores en circulación del organismo emisor.

La desaceleración del crecimiento del producto interno bruto (PIB) registrada en el primer semestre de 2023 llevó al Banco Central a iniciar una etapa de flexibilización monetaria. Entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, redujo la tasa de interés de referencia en 275 puntos básicos -de un 8.5 % al 5.75 %-. Durante ese período, se redimieron valores en circulación por un monto de 111,293 millones de pesos, se inyectó liquidez por casi 200 mil millones de pesos para el otorgamiento de préstamos a través de la banca y los agregados monetarios, como la base monetaria restringida y el medio circulante, se expandieron en 99,941 millones de pesos y 142,590 millones de pesos, respectivamente.

La tasa de interés activa promedio ponderado, que se aplica a los préstamos, no respondió a la baja con la magnitud prevista. En lugar de caer significativamente, subió de un 15.89% en mayo de 2023 a un 16.09 % en noviembre de 2024. En diciembre pasado, tras la liberación de 35 mil millones de pesos del encaje legal, la tasa de interés activa disminuyó en 104 puntos básicos. Una variación muy inferior a los 275 puntos básicos en los que se redujo durante el mismo período la tasa de interés de referencia. Todo ello sugiere que el mecanismo de transmisión no operó adecuadamente, ya que, en condiciones normales, la tasa de interés activa se hubiese reducido en una cantidad de puntos básicos similar. En lo que va del año 2025 se observa un aumento de la tasa de interés activa, que se ha colocado en la primera semana de febrero en un 15.43 %.

Por lo general, la inyección de liquidez en la economía provoca un aumento de la tasa de cambio. Entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, la tasa de cambio de venta subió 6.25 pesos, al pasar de 54.67 pesos a 60.94 pesos por dólar, tal como se había proyectado en esta columna en septiembre pasado. El comportamiento ascendente de la tasa de cambio fue amortiguado por las intervenciones continuas que realizó el Banco Central en el mercado cambiario. En ese período, las reservas internacionales netas se redujeron en 2,804 millones de dólares, cerrando el año en 13,383 millones de dólares. Cabe recordar que la venta de reservas internacionales en el mercado cambiario extrae pesos de circulación y reduce el ritmo de depreciación de la moneda nacional. De manera excepcional, en enero de 2025, las reservas internacionales netas cayeron en casi 778 millones de dólares; no obstante, en ese mes la tasa de cambio se incrementó hasta cerrar en un promedio de 61.67 pesos por dólar y alcanzó los 62.20 pesos por dólar en los primeros días de febrero.

La evidencia expuesta sugiere que al Banco Central le será muy difícil reducir la tasa de interés y, al mismo tiempo, moderar la depreciación cambiaria. Para disminuir el ritmo de depreciación del peso frente al dólar sería necesario endurecer más la política monetaria, lo que implica que los agregados monetarios registren un ritmo de crecimiento por debajo de la expansión del PIB en términos nominales (alrededor de un 9% anual) y que las tasas de interés suban a niveles que impactarían negativamente la actividad económica, en particular, de la construcción, que lleva varios meses en caída.

Por otro lado, si las autoridades pretenden reducir las tasas de interés, será imprescindible limitar las intervenciones en el mercado cambiario solo cuando ocurran grandes perturbaciones desestabilizadoras, tal como recomienda el Fondo Monetario Internacional. La mayor disponibilidad de moneda nacional presionaría a la baja la tasa de interés de los préstamos y de los depósitos. Ese escenario requeriría mayor flexibilidad cambiaria y, muy probablemente, una tasa de cambio algo más elevada que la actual.

Ello demuestra que no se puede estar en misa y en procesión al mismo tiempo. Más aún, la trayectoria de la tasa de interés y de la tasa de cambio estará condicionada por la política arancelaria y monetaria de Estados Unidos. Si el presidente Trump impone el arancel del 25 % a México y a Canadá, el peso mexicano y el dólar canadiense se depreciarían respecto al dólar. Dicho resultado reduciría la competitividad de las exportaciones dominicanas en general y, en particular, de sus servicios turísticos. En consecuencia, se registraría una presión hacia la depreciación del peso dominicano. Además, si los nuevos aranceles provocan un aumento de la inflación estadounidense, la Reserva Federal no bajaría su tasa de interés en los próximos meses, lo que significa un límite inferior a la tasa de interés en el mercado financiero dominicano.

En pocas palabras, la política de Trump podría generar en el país un aumento simultáneo de la tasa de interés y del ritmo de depreciación del peso, un escenario perjudicial para la mayoría de los agentes económicos, sobre todo para los que tienen deudas denominadas en dólares.

