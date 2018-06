Así es. En cada película que uno ve por televisión tienen siempre asesinatos y golpes que llevan a la muerte, y eso sin contar lo que pasa en nuestras calles. Aquí en la Ciudad Colonial no hay quien camine de noche sin que se encuentre con malhechor que robe y si te niegas a entregarle el dinero, el celular, etc., espero tu asesinato. Todo ha cambiado en este país.

Uno iba al cine noche por noche y solo algunas películas tenían violencia, pero ahora las tienen casi todas. Yo que busco por televisión algunos películas que me pueden gustar, pero no pasa ni media hora sin que aparezca quien mata el vecino, al cliente, a la esposa, al hijo, a la madre, etc. etc. ¡Oh, mi Dios...!

Eso está pasando en la actual vida que era algo difícil en la anterior. Pero como vivimos aquí y allá, el mundo entero agrega el asesinato como si fuera una buena cómica, o comida impresa. Y las mayorías de la películas son fatales, y si las ves por la noche, dormir será un fracaso.

Y aquí entre nos, también ver la televisión te trae cosas y cositas negativas de los políticos, por eso creo que Don Juan Bosch, Peña Gómez y Don Antonio Guzmán, mis líderes favoritos, hoy se mueven de inquietud sobre sus tumbas al sentir que su país ha cambiado para mal y también las películas que le dejarán a los jóvenes una vida imposible y verdadera ¡Dios nos ampare...!