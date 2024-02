Los falsos puestos de bolsa de valores en RD que han estafado a inversionistas

Desde el día 10 de Diciembre del año 2017, la República Dominicana, cuenta con un marco regulatorio, para todas las operaciones financieras por intermedio de los puestos de Bolsa de Valores, compra y venta de Bitcoin, Criptomonedas, Cripto-activos, Nasdaq, Tesla, Apple Inc., y regula los múltiples mercados y a la captación de recursos del público para invertirlos en los diferentes puestos de bolsa de valores que tengan que ver con el Mercado de Valores y las inversiones en las Bolsas de Valores de todos los mercados nacionales e internacionales desde el país.

Este tipo de mercados también ha sido la vía para que muchas personas sin la debida orientación financiera pierdan sus capitales realizando inversiones en manos de pseudo-entidades no reguladas, que ofrecen unos intereses elevados, que no poseen ningún respaldo y el país por vía de consecuencia está conociendo los diversos casos que actualmente están en curso por ante el Ministerio Público, por lo que se requiere que todas las entidades que no se encuentren reguladas que sean intervenidas porque se están robando la paz, la salud, la tranquilidad, la estabilidad emocional y hasta los ahorros de los inversionistas cuando ven que estos tigueres se desaparecen con los cuartos y luego a dios que reparta suerte.

Los años 2022 y 2023 a juzgar por los tantos casos de denuncias de estafas financieras, y las operaciones de falsos puestos de Bolsa de Valores, sumado con altísima cantidad de estafados y los elevadísimos montos envueltos en esos tumbes que oscilan los cinco mil millones de pesos, y la muy escasa atención estatal debe llamar la atención de las autoridades monetarias y financieras, así como del órgano persecutor que es el ministerio público y a los jueces que manejan estos casos para frenar de golpe el efecto nocivo que se ha convertido en una verdadera pandemia de estafas financieras con criptomonedas en el país que todas terminan robándose el patrimonio de sus víctimas.

Las estafas financieras requieren principalmente de abogados, miembros del Ministerio Público y Jueces que manejen muy bien los temas financieros, porque son materias especializadas, delitos complejos nuevos, leyes especiales, poco manejados por muchas fiscalías que esta avalancha de casos los ha dejado sorprendidos y por eso fue necesario crear la Dirección Nacional de persecución de Delitos Financieros.

En la Rep. Dominicana, están prohibidas todas las operaciones comerciales con Criptomonedas, pero si hay países donde se permiten transacciones privadas, y no las prohíben de forma expresa, pero la mayoría de sus gobiernos tampoco las alienta e incluso advierten a los compradores sobre los eventuales riesgos de volatilidad que representan estas divisas. Entre los países se encuentran Argentina, Chile, Brasil, España, México, Venezuela y Estados Unidos, por mencionar algunos.

Si una víctima se fuera a querellar contra las entidades y personas que recibieron sus depósitos tiene que tener pendiente que si la querella está encabezada como estafa, este delito prescribe a los dos años, eso quiere decir que el delito prescribe y deja de existir, a menos que se utilicen otras figuras jurídicas más fuertes.

Para frenar esta pandemia es necesario que primero el Ministerio Público, aumente su capacidad operativa, logística, de personal y recursos para perseguir y procesar estos casos con más celeridad, también es necesario que el Congreso Nacional actualice ya el Código Penal Dominicano el cual traerá penas de hasta 20 años de prisión por estafas piramidales y es necesario que los jueces apliquen todo el peso de la ley en los procesos sometidos a su decisión y que tengan presente que los infractores utilizan todo tipo de maniobras fraudulentas con las documentaciones que les entregan a las víctimas, a veces hasta con apariencias de legalidad para facilitar sus actos delictivos y que se agilicen los procesos, lo mismo les toca a las víctimas, de llevar sus casos hasta las últimas consecuencias para poder cobrar y no pensar que con denuncias en las redes sociales ya van a cobrar sin apoderar un abogado que lleve bien su proceso.

Con solo ingresar a las redes sociales o a la página de la Superintendencia de Valores, existen denuncias de sociedades fantasmas con miles de víctimas como PIPSCHASERS CAPITAL, S.R.L, TRADING BY MANUEL ROCA, S.R.L., DIGITAL CAPITAL INVESTMENT DCI, EIRL, GAME OVER FOREX EIRL, HDLS DIGITAL KINGDOM INVESTMENT GROUP, S.R.L., DIGICOOP, S.R.L, DIGITAL CAPITAL TRAINING, DCT, S.R.L., QUANTUM, S.R.L, QUANTUM CAPITAL MARKETS, HOLCOMB FINANCE LI-FEC.ORIG.SRL, FOREX CLUB LIBERTEX, SRL, SMART BLESSING CONSULTING, S.R.L., LET S START TRADING, SRL, SPOROUS CAPITAL INVESTMENTS GROUP, SRL, HARVEST TRADING CAP, SRL, KAKAO TALK, TRADER SARAH RODRÍGUEZ, BLACK BOX INVESTMENT E.I.R.L..

Así como las sociedades como MY TRADER COIN Y MONEY FREE, IFREEX, WISHCLUB, I7 GROUP, ROYALS CLUB LIVE, ALIVE CLUB, TRADINGWAVES FUSION Y BIT TRADER BANKING, CASH FLOW PARTNERS, S.R.L., MOON CAPITAL TRADING CENTER, S,R,L, INVESTOR WINNER IW, S.R.L, INFINITY, S.R.L., GURO INVETSMENTS, S.R.L., entre otras más.

Hasta hoy casi todos sin procesar en los tribunales, algunos con querellas en su contra, el 98% de las víctimas sin depositar querellas y esperando a ver qué pasa, entregaron sus recursos y fueron timados y hoy los posibles imputados se están por salir con las suyas porque las víctimas o no tienen recursos para pagar a un abogado y otros quieren que los abogados lleven los casos sin aportarles ni un peso y que sea el abogado que les cubra todos los gastos del proceso, cosa está a la que los abogados no acceden porque un abogado no se puede llenar de casos ajenos cubriéndolos de sus bolsillos y los procesos judiciales generan gastos, es falso que la justicia es gratuita, rápida y efectiva.

Para consulta legal

