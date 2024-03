Cápsulas lexicosemánticas

1. ¿Puede un "preshow" ocurrir antes de un no show?

La noticia fue publicada en uno de nuestros diarios de circulación nacional en fecha 27/11/2011. En el segundo párrafo se lee lo siguiente:

«Danilo Medina presentó el discurso de cierre del acto formal de presentación de la fórmula presidencial del PLD, representada en el propio Medina y Margarita Cedeño de Fernández, candidata vice - presidencial»

Se refiere, el texto noticioso, al acto organizado y realizado en el precitado mes, en la Arena del Cibao, por el Partido de la Liberación Dominicana.

En la continuación del desarrollo de la noticia (párrafo 11) se afirma que:

«Previo al acto formal se presentó un pre show con la interacción de los conductores de programas Miralba Ruiz, Brenda Sánchez, Enrique Cueli, con la interacción de Sergio Carlos y los comentarios de Roberto Rodríguez de Marchena y Julio Martínez Pozo»

En relación con la voz "preshow", vale aclarar lo siguiente:

El prefijo pre significa "anterioridad, antes de". Siendo así, si se habla de "preshow", se estaría diciendo que en la Arena del Cibao se llevó a cabo un show, antes del cual se realizó un acto diferente (un" preshow"); afirmación que el propio redactor se encarga de desmentir cuando en el segundo párrafo ya citado aclara que se trató de un "acto formal de presentación de la fórmula presidencial del PLD... "

El redactor incurre en un pleonasmo o redundancia cuando escribe aquello de que "Previo al acto formal se presentó un pre show...", por cuanto el término previo significa exactamente lo mismo que pre, por lo que si en lugar de un acto, hubiera sido realmente un show de lo que se trataba, entonces lo que se le estaría comunicando al lector era nada más y nada menos que "Previo al show formal se presentó un preshow"

Por último, según la nueva Ortografía de la lengua española, constituyen los prefijos, unidades morfológicas y prosódicas y, por ello, salvo casos excepcionales, incluyendo el prefijo ex, deben escribirse unidos a la palabra o base léxica que acompañan cuando esta es univerbal, es decir, cuando está constituida por una sola palabra. Conforme a este precepto, lo adecuado hubiera sido adecuado escribir preshow, no "pre show"; vicepresidencial, no "vice – presidencial"

2. ¿Cuándo es agradable la temperatura?

En uno de sus acostumbrados informes del tiempo, el predictor meteorológico le informa a la ciudadanía que "Las temperaturas continuaran bastantes agradables principalmente en horas de la noche y primeras horas de la mañana como consecuencia del patrón frió dejado por el sistema frontal."

Me gustaría que alguien me orientara sobre cuándo, en términos numéricos, una temperatura es agradable.

Agradable es todo lo que agrada o produce placer. Se trata de un término cuyo contenido semántico entraña una cualidad, y toda cualidad se inscribe en el plano de lo subjetivo, vale decir, lo que es agradable para unos puede ser desagradable para otros. Así, en el momento en que yo me desplazo enfundado en un cálido abrigo, mi hermano Pedro, que muy rara vez siente frío, lo hace pletórico de felicidad, "como si nada", posiblemente en pantalones cortos y camisas sin mangas.

Predecir el tiempo, constituye un acto en el que necesariamente deben manejarse variables científicas, y su expresión, por tal razón, tiene que realizarse en términos numéricos, de tal forma que los resultados que se nos presenten estén siempre conectados con la realidad (objetividad) y libres de toda interpretación (subjetividad)