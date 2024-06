El dolor del desamor

Aunque resulte difícil describirlo, desde una definición de diccionario, si lo analizamos racionalmente, el amor es un sentimiento que desarrollamos hacia otra persona.

Ahora bien, un elemento sine qua non del sentimiento del amor, es que no hay amor, sin expectativa, deseo y necesidad de reciprocidad. Es decir, si usted siente amor por otro ser, usted quiere que ese otro ser, sienta ese mismo amor por usted. Y es ahí precisamente, donde esta el quid del asunto.

Amamos y queremos que nos correspondan y que nos amen también, de la misma manera en que nosotros amamos. Si amamos y no nos corresponden, pues no somos correspondidos y punto. Ok. Eso duele, pero se entiende, pero donde el asunto se pone más complicado, es que quizás nos aman, solo que no igual a como nosotros queremos que nos amen, entonces, en vez de amor, sentimos desamor.

Y es más fácil soportar el desamor de no ser correspondido, que vivir con el dolor de sentir el desamor con las personas que vivimos, amamos y compartimos, así sean nuestras parejas, nuestros padres, hijos, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, etc.

Hay un libro que se titula "Los cinco lenguajes del amor" escrito por Gary Chapman, un pastor y consejero matrimonial estadounidense. El libro se publicó en 1992 y ha vendido más de 12 millones de ejemplares, siendo traducido a más de 50 idiomas.

Aunque en la obra se hace mayor referencia a las relaciones de pareja, los lenguajes del amor se aplican para todo tipo de relaciones humanas y es uno de esos libros que todos los seres humanos deberíamos leer y sobre todo, aplicar en nuestras vidas y tener presente en nuestro diario vivir.

Así como no puede haber una comunicación efectiva entre una persona que solo habla mandarín o francés, con otra persona que solo entiende ruso o portugués, así mismo es de imposible, comunicarnos con un lenguaje del amor, cuando la otra persona entiende en otro lenguaje.

El tema es doloroso, incómodo y frustrante. Vive dentro de la mente de cada ser humano. Imaginémonos el dolor de un hijo que no se sienta amado por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos, o peor aún, por su pareja.

Y es precisamente ahí donde nace el sentimiento del desamor. Porque desamor no es solamente no ser correspondido y no estar con la persona que amamos, sino que es peor y más doloroso, el desamor de estar con quien amamos y no sentirnos amados por esa otra persona.

Hoy es 8 de Junio, y aunque el día internacional del desamor es el 29 de Julio, hay pocas situaciones tan universales en la vida de los seres humanos, como el desamor, y todos los días deberíamos prestarle atención y combatirlo.

El desamor es tan dañino, que nos afecta la autoestima y nos hace perder el amor hacia nosotros mismos. El desamor es el cáncer del alma y para vivir con esa condición, no hay quimioterapia, medicina, ni antídoto que valga.