Cápsulas lexicosemánticas

Presidente / presidenta

En los círculos académicos, la pregunta es mucho que recurrente: ¿Cuál es la forma válida: presidenta o la presidenta?

La Real Academia Española (RAE), en la decimonovena edición (1970) de su Diccionario de la lengua española (DRAE), no registra el término "presidenta". Sólo aparece "presidente", asignándole, entre otros significados : « Que preside» y « El que preside» Tampoco lo registra el académico y laureado lexicógrafo español, don Manuel Seco, en su muy valioso y consultado "Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española" (1986), en el cual sólo se hace alusión al susodicho vocablo, "presidenta", para definirlo como el "femenino del nombre presidente".

La intensificación de la presión ejercida por grupos feministas a partir de 1989, en pos del uso de una lengua no sexista o inclusiva, fue determinante para que la docta corporación lingüística decidiera incluir la voz "presidenta" en la vigésima segunda edición (2001) del precitado lexicón, y, en tal virtud, aporta acerca de ella las siguientes acepciones :

presidenta.

1. f. Mujer que preside.

2. f. presidente (? cabeza de un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, etc.).

3. f. presidente (? jefa del Estado).

4. f. coloq. Mujer del presidente.

También figura el vocablo "presidenta" como entrada en el Diccionario Panhispánico de dudas, publicado en el 2005 por la Real Academia Española y la Asociación de Academias Españolas. Según este texto académico, "presidenta", lo mismo que "presidente", es la ´Persona que preside algo´ y, en una república, ´jefe del Estado´.

«Aunque su terminación corresponde, como norma general, a nombres comunes en cuanto al género (el/la presidente), el uso mayoritario ha consolidado ya hoy el femenino específico presidenta, documentado en español desde finales del siglo xv y único que se recomienda usar en la actualidad» (p.520).

Significa lo antes expresado que la voz "presidenta" es forma válida y preferible a "presidente" para referirse a las mujeres que desempeñan tal puesto. El diccionario académico la registra y define como «Persona que preside un Gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, etc.»

Resulta a todas luces extraño el tratamiento lingüístico que la RAE le ha dado al sustantivo "presidente", participio activo del verbo presidir, por cuanto otros participios iguales, cuyos sufijos terminan en ente, tales como estudiante, comandante, oyente, dirigente, cantante, residente, gobernante, entre otros, no han recibido el mismo tratamiento académico, vale decir, el DRAE no registra los sustantivos estudianta, comandanta, oyenta, dirigenta, cantanta, residenta, gobernanta... Tal práctica resultaría insostenible desde el punto de vista morfosintáctico, pero no se descarta que así lo deseen o comiencen a demandarlo los grupos feministas y demás defensores y propulsores de la llamada lengua con perspectiva de género.

2. Alguien/ Álguienes

Un día de estos escuché a reputado comunicador de la ciudad de Santiago de los Caballeros utilizar el pronombre indefinido "álguienes", así en plural: «Parece que álguienes de los actuales funcionarios serán removidos del cargo el próximo 16 de agosto...». A propósito, vale aclarar que el pronombre indefinido "alguien", lo mismo que otros como "algo", "nadie" y "cada" como bien lo establece la Nueva gramática de la lengua española, en su es estructura morfológica ofrece una forma única, sin variaciones formales, razón por la cual carece de número plural.

Solo en forma excepcional y en casos en que funcione como sustantivo podría pluralizarse en enunciados como «No sé quiénes son los álguienes que tocan la puerta...»; pero con valor pronominal, conviene reiterarlo, su forma es invariable. En tal caso, si hace referencia a más de un individuo, convendría entonces reemplazar a "alguien" por otro indefinido como "algunos": «Parece que algunos de los actuales funcionarios serán removidos del cargo el próximo 16 de agosto...».