En momentos de incertidumbre, la brújula moral es la que nos permite mantener el rumbo. Hoy, más que nunca, la República Dominicana necesita líderes que actúen con esa brújula, guiados no solo por el poder, sino por el compromiso con la justicia y el bienestar de todos. Este es el momento de tomar decisiones basadas en principios éticos, que aseguren un futuro más justo y equitativo para nuestra nación.

A lo largo de mi vida, he tenido el privilegio de aprender de figuras clave que me enseñaron que el liderazgo real no se mide por títulos o posiciones, sino por la capacidad de ser justo y honesto en los momentos difíciles. Alfredo Pérez Rubalcaba, Julio Ibarra Ríos, Milton Ray Guevara, Jorge Subero Isa y Adriano Miguel Tejada me mostraron que la magistratura moral es la única forma de liderar cuando lo que está en juego es el bienestar de un país.

Alfredo Pérez Rubalcaba: La neutralidad con firmeza

De Rubalcaba aprendí que ser neutral no significa quedarse al margen, sino intervenir cuando los derechos y las oportunidades de la gente están en riesgo. En un país como el nuestro, donde las desigualdades sociales siguen siendo profundas, no podemos permitirnos la indiferencia. Rubalcaba siempre decía: "La política debe ser un espacio para que la justicia y la equidad se encuentren". Esa frase sigue marcando mi forma de ver el liderazgo: tomar decisiones difíciles, pero necesarias, siempre con el bienestar de las personas en mente.

Julio Ibarra Ríos: La justicia con sentido humano

Julio Ibarra Ríos me enseñó que la justicia no es solo cumplir con la ley. La justicia, para ser verdadera, tiene que tener rostro humano. En nuestra sociedad, muchas veces las decisiones políticas y económicas se toman sin considerar a quienes se esfuerzan cada día por mejorar sus vidas y las de sus familias. Julio solía decir: "El derecho es un campo de batalla, pero la justicia es el objetivo final". De él aprendí que el liderazgo debe ser firme, pero también cercano a la realidad de la gente. Un líder debe escuchar, entender y actuar en beneficio de todos.

Milton Ray Guevara: La ley con propósito

Con Milton Ray Guevara entendí que las leyes solo son efectivas cuando están respaldadas por un propósito ético. La población necesita sentir que las leyes los protegen, que no son solo palabras vacías en un papel. Milton siempre me recordaba que "la ley sin moral es solo un conjunto de reglas vacías". Es por eso que mi compromiso es claro: necesitamos instituciones que no solo existan para cumplir formalidades, sino para garantizar un trato justo y equitativo para todos.

Jorge Subero Isa: Principios que no se doblegan

Jorge Subero Isa me mostró que un líder no puede permitir que las presiones externas lo desvíen de sus principios. Para Subero Isa, "ser neutral no es evitar la acción, sino actuar con equidad y justicia en cualquier circunstancia". En un país como el nuestro, donde muchas veces se presiona a los líderes para que tomen decisiones que favorezcan a unos pocos, es fundamental recordar que nuestra responsabilidad es con la verdad, con la justicia y con los principios que nos definen.

Adriano Miguel Tejada: La verdad como pilar

De Adriano Miguel Tejada aprendí que la verdad no se negocia. En un contexto donde la corrupción y la falta de transparencia generan desconfianza, Adriano siempre decía que "la verdad es lo único que nos puede guiar hacia el progreso". La población necesita un liderazgo que sea honesto y transparente, que no prometa lo que no puede cumplir, sino que actúe con integridad para mejorar las condiciones de vida del país.

Un compromiso con el bienestar común

Nuestra sociedad, golpeada por la desigualdad y la corrupción, necesita un liderazgo que esté comprometido con la equidad, con el fortalecimiento de las instituciones y con la creación de oportunidades reales. Y aunque los retos son enormes, tenemos la oportunidad de construir un país donde las instituciones sirvan verdaderamente a la gente, donde la justicia y la equidad sean más que conceptos abstractos, y donde cada dominicano pueda prosperar sin temor a ser dejado atrás.

Mi compromiso es fortalecer las instituciones para que sean transparentes y eficaces, promover reformas que reduzcan la desigualdad, y crear oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes que son el futuro de nuestra nación. También debemos garantizar que el desarrollo económico no sea a costa del medio ambiente, para que las generaciones futuras encuentren un país en el que puedan vivir y prosperar.

Sigamos el ejemplo de líderes como Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, que nos enseñaron que la política es un servicio, no un beneficio personal. Con esa misma convicción, me comprometo a actuar y liderar con una magistratura moral que ponga siempre el bienestar de la gente por encima de cualquier interés.

Este no es un llamado electoral, sino una invitación a la reflexión profunda sobre el tipo de liderazgo que necesitamos y merecemos. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros exigir y practicar un liderazgo basado en principios firmes, en la justicia y en la equidad. Hoy más que nunca, la República Dominicana enfrenta desafíos que requieren líderes con integridad, que no cedan ante presiones ni intereses externos, sino que trabajen incansablemente por un país más justo, equitativo y unido.

Vamos por lo que nos une