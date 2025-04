Milton Morrison, director de Intrant, reacciona a un comentario en DL

He leído con detenimiento su artículo del día, titulado "De bulto en más bulto". Respeto su punto de vista, pero si me lo permite, me gustaría complementarlo con algunas informaciones que considero útiles:

1) Tal como señaló el señor Presidente en días pasados, el INTRANT ya estaba preparado y venía realizando pruebas antidoping mucho antes del pronunciamiento del senador Antonio Marte, realizado el 20 de marzo de 2025 en el Senado de la República.

Como podrá observar en el siguiente enlace, el 24 de noviembre de 2024 ya habíamos iniciado la realización de pruebas antidoping y de alcohol a los choferes:

https://www.presidencia.gob.do/noticias/intrant-realiza-pruebas-de-consumo-de-sustancias-ilicitas-y-alcohol-conductores-del-km-9

De igual manera, mucho antes de que el senador emitiera su opinión —específicamente el 13 de febrero de 2025— recibimos, a solicitud nuestra, una donación de 1,200 pruebas antidoping por parte de Laboratorios Referencia, para ser aplicadas a choferes. Ver enlace:

https://presidencia.gob.do/noticias/intrant-y-laboratorio-referencia-firman-acuerdo-en-apoyo-al-pacto-nacional-por-la

2) El INTRANT es el órgano regulador, mientras que la DIGESETT es el operativo y fiscalizador, dependiente de la Policía Nacional, no del INTRANT. Hago esta acotación porque, como hemos señalado en varias ocasiones, ante la inobservancia de la Ley 63-17 por parte de ciudadanos y conductores irrespetuosos, es necesaria la aplicación de un régimen de consecuencias. Esto incluye el fortalecimiento de las capacidades de la DIGESETT (mayor cantidad y eficiencia de agentes), así como el cumplimiento de funciones por parte de otras instituciones, como señalamos durante nuestra participación ante el Senado de la República el pasado 20 de marzo de 2025:

https://listindiario.com/la-republica/congreso/20250320/milton-morrison-responde-senado-propone-reformas-hay-ningun-regimen-consecuencias_850323/amp.html

La reseña anterior puede sintetizarse en el siguiente párrafo, que cito:

"Las conclusiones de Morrison, expresadas a los senadores, fueron claras: 'No hay ningún régimen de consecuencias; el actual tiene fugas y limitaciones que no permiten operar. Además, hay acciones que no está cumpliendo la Procuraduría General de la República (PGR) para asegurar el pago de las altas multas que establece la ley; las empresas no están cumpliendo con sus planes de seguridad vial corporativos. Sumado a esto, señaló la falta de capacidad que afecta a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la cual no cuenta con las grúas ni con los agentes suficientes para supervisar el cumplimiento de las normas de tránsito en el parque vehicular dominicano, que supera los seis millones de vehículos de distintos tipos'."

Como servidores públicos que somos, cada día nos levantamos y hacemos nuestro mayor esfuerzo, con la mayor eficiencia y transparencia posible dentro de las limitaciones existentes, para cumplir con nuestras funciones y con nuestro compromiso con el país.

Me reitero a sus órdenes y quedo abierto a escuchar sus opiniones y sugerencias.