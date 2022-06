La IX Cumbre de las Américas ha dado inicio en Los Ángeles, California, en un ambiente deslucido por la ausencia de varios presidentes de la región, entre ellos el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien con su desplante le ha dado un duro golpe a la agenda que el presidente Joe Biden tenía planeada para el cónclave.

La determinación de la administración Biden de no invitar a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua fue el detonante para que López Obrador y otro grupo de dirigentes decidieran no asistir, aunque algunos delegaron su participación en otros funcionarios de más bajo nivel. Con esa acción, el bloque de izquierda le dio una cachetada a Biden y complicó el panorama a Estados Unidos para su accionar en lo cree es su patio trasero.

La acción de Biden, sin embargo, tiene justificación legal en los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues los principales dirigentes de esos países tienen vetada la posibilidad de entrar a Estados Unidos por diversas sanciones aplicadas contra ellos, la mayoría relacionadas a las carencias democráticas en esas naciones. En temas legales concretos, los presidentes de esos países simplemente no pueden tocar suelo estadounidense.

¿Debió Biden buscar una solución a ese escenario y darle una suerte de acceso limitado a estos presidentes? Opino que sí. Cualquier ley tiene su trampa y haber permitido esa asistencia hubiera enviado un mensaje contra la polarización ideológica existente, lo cual pudo haber sido un gran gesto del presidente estadounidense.

Me parece que el equipo de estrategia en política exterior de Biden no se la jugó correctamente y pensó que su influencia en la región era más contundente, cosa que no es real. Hubo un cálculo mal hecho y no se tomó en cuenta el daño que la administración de Donald Trump causó en el posicionamiento estadounidense en América Latina. Me parece que lo más saludable es que Biden retome la ruta de Barack Obama, que simplemente le puso la bola en la cancha a esos presidentes y los desarmó, cosa que se notó, por ejemplo, en Cuba.