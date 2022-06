Policías e iglesias

¿Dónde deben estar los policías, en las calles o en las iglesias?

En las calles, creo yo, aunque si los policías necesitan ir a las iglesias, pues la situación social que vivimos es mucho más compleja de lo que nos imaginábamos.

Me hago el formulamiento porque el director de la Policía Nacional (PN), Eduardo Alberto Then, instruyó a las distintas direcciones regionales a seleccionar “comisiones de miembros policiales para que participen en las misas dominicales y cultos” y presentar “un informe todos los lunes contentivos de datos de los agentes, iglesias e imágenes fotográficas de las actividades”.

¿Cómo es eso? A mucha gente le sonó a espionaje y la dirección de la PN tuvo que salir a explicar su determinación, con énfasis en que la intención no es hacer labor investigativa en misas o cultos.

Cuando una iniciativa hay que explicarla demasiado, es que tiene fallas fundamentales en su esencia, como es el caso. A mí me parece que más que espiar, el interés del jefe policial se centra en adecentar más a sus propios integrantes, mediante el contacto con figuras y creyentes religiosos que les sirvan de modelo, en lugar de los delincuentes con los que lidian a diario.

¿Aprenderán los policías en las iglesias a ser mejores ciudadanos? No lo creo, porque a estas alturas la suerte está echada. Me parece que en lugar de mandar los policías a irse de iglesias los domingos, la jefatura de la PN debería batallar porque sus sueldos sean suficientes para vivir y hacer de su proceso de reclutamiento uno más serio y efectivo.

Los problemas de delincuencia que tenemos en la actualidad no se resuelven con policías en las iglesias ni mucho menos. Los delincuentes no van al culto ni a la misa de los domingos, porque los sábados en la noche suele ser su día preferido para irse de fechorías.

Quienes van a la iglesia los domingos se supone que son personas serias, que no ven en el crimen un estilo de vida. A menos que en la PN sepan algo que nosotros no y que la iglesia de los domingos es el sitio ideal para atacar la delincuencia, cosa que dudo, porque el Señor no lo permitiría.