Medidas necesarias

Los bancos centrales en casi todo el mundo andan en una batalla abierta contra la inflación, un antídoto que pasa por subir las tasas de interés y fortalecer el valor de las monedas nacionales.

Esa receta no agrada a mucha gente, pues afecta directamente, por ejemplo, los planes de aquellos que querían comprar una casa o un carro a crédito. También expone a las economías a escenarios de desaceleración o recesión económica, provocados por los problemas que crea a los consumidores un crédito más caro y a los inversionistas una tasa de cambio más costosa.

Correr ese riesgo, sin embargo, es necesario. La inflación es una de las peores enfermedades en una economía, pues si no se detiene, sigue creciendo sin medida, alimentada por diversos factores, entre ellos la especulación.

El Banco Central de la República Dominicana ha dado una batalla ejemplar contra la inflación, de eso no hay duda alguna. No le ha temblado la mano a la hora de subir las tasas de interés y proyecta que la inflación cerrará en el entorno del 7 % este año, luego de un pico registrado de 9.64 % en abril pasado. Es cierto que esa cifra es alta, pero la realidad es que sin la intervención en las tasas de interés no sabría decir dónde estaríamos, aunque no sería exagerado estimar que los números serían de dos dígitos, lo cual hubiera sido demoledor para el bolsillo.

¿Qué hago en casa? Supongo que esa es la pregunta que hay que plantearse. Yo no soy economista, solo me gusta estudiar el tema, pero creo que lo fundamental es posponer planes para la adquisición de inmuebles o vehículos, por ejemplo, y manejar el presupuesto familiar con mucha astucia, apostando por consumir lo necesario y buscando los mejores precios. Hay que prepararse también, en aquellos casos que aplique, para potenciales revisiones a la alza en los pagos de los préstamos que permitan ese recurso, lo cual no es buena noticia.

En fin, estamos atravesando meses complicados y ojalá la receta del Banco Central se imponga, porque sino el 2023 nos traerá muchas vicisitudes.