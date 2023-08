Alianza poco sólida

La cita del veterano político Ramón Alburquerque es de lo mejor que he leído en mucho tiempo: "Un muerto político anunciando un funeral colectivo". Es genial, se esté de acuerdo con sus formas o no, porque describe con dureza lo que piensan aquellos que les encanta la política, sea como modo de vida o como forma de entretenimiento. Se refería Alburquerque a la alianza formada por el PLD, el PRD y la FP para unir fuerzas electorales a nivel municipal, congresional y en la segunda vuelta de las presidenciales de 2024, si es que se llega ahí.

Y me parece que Alburquerque, quien desafía a Luis Abinader la candidatura a la presidencia por el PRM, tiene toda la razón. Es de todos sabido que el PRD no es la fuerza política que fue una vez, por lo que tener a su presidente Miguel Vargas como quien haga el anuncio fue catastrófico para el acuerdo. Si a eso se suma que los principales dirigentes del PLD, como Danilo Medina o Abel Martínez, o como Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, no se asomaron por allí, pues el pacto luce forjado en arenas movedizas y muy lejos de ser fuerte. Encima, si resulta que la figura de mayor protagonismo en la negociación es el polémico senador Félix Bautista, pues la cosa no promete nada bueno y me parece que está condenada a un rotunda fracaso político y organizativo.

El fallo fundamental de esta alianza es que se vio poco sólida al anunciarse sin la presencia de los candidatos presidenciales Martínez y Fernández. Lo que parece es una respuesta desesperada ante una oposición carente de un actor lo suficientemente potente para hacer frente a Abinader y el PRM a todos los niveles. Suponemos que buscan evitar un copo del oficialismo en las alcaldías, el Congreso Nacional y en la primera vuelta de las presidenciales, pero luce que no será así, porque entre ellos todavía no se han puesto del todo de acuerdo. Y sepan que han colocado en la cabeza del elector un mensaje todavía peor, que es que no tienen forma de derrotar al PRM sino es juntos, una idea que carcomerá la cabeza de aquellos votantes que notarán la idea de la jugada y decidirán rechazarla.