La sexta extinción

Los seres humanos seguimos sin entender que el cambio climático no se trata de salvar el planeta, se trata en realidad de salvarnos como especie y a muchas otras que vamos a arrastrar a la extinción sino hacemos un giro en el rumbo que hemos tomado. En momentos en que se realiza la COP28 en Dubai, la cumbre climática de la ONU, vuelve a la palestra la discusión sobre el futuro del planeta y cómo lo estamos cambiando de una forma acelerada, lo cual acabará en un medio ambiente que no podrá sustentarnos en menos de un siglo. ¿Les suena catastrofista?, pues sepa que no lo es.

Si seguimos como vamos el planeta va encaminado a un calentamiento de entre 2.5 °C y 2.9 °C para el 2100, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). Mientras, está confirmado que el 2023 será el año más caliente desde que se tienen registros.

El problema del calentamiento no es la pérdida de los bosques, el derretimiento del hielo en los polos o las cimas, el clima extremo o el crecimiento de los desiertos. El peligro extremo del calentamiento global es que seremos incapaces de producir alimento y condiciones mínimas de comodidad para los 8,000 millones de humanos que poblamos este planeta y mucho menos para los 10,400 millones que seremos en el 2080. Saque las cuentas, porque para el 2080 nuestros hijos estarán vivos y nuestros nietos también, por lo que los estamos condenando a un sufrimiento desmedido.

Tienen razón los negacionistas que dicen que estos cambios son normales en el planeta. De hecho, es tan cierto que provocaron cinco extinciones masivas en el pasado. El planeta, de hecho, nunca ha sido amistoso con la vida y la ciencia ha confirmado que siempre ha estado empeñado en liquidarla. La gran diferencia es que entre una extinción masiva y otra han pasado hasta miles de millones de años, mientras nosotros la estamos provocando en menos de un siglo, por lo que no se sabe cuán violenta será la reacción del planeta a nuestro destructivo paso. Estamos metidos en la sexta extinción masiva y no nos ponemos serios, creemos que con un fondo de dinero todo se resuelve, pero la verdad es que nos extinguiremos y en planeta seguirá aquí.