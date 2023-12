El relevo en el TC

Milton Ray Guevara dejará la presidencia del Tribunal Constitucional (TC) con un listón muy alto y, lo más importante, con un legado que su sustituto Napoleón Estévez tendrá que respetar y fortalecer si quiere sostener la proyección de ese joven foro judicial.

Milton Ray Guevara impregnó al TC de una memoria intelectual, teórica y operativa que no puede ser descartada de golpe y porrazo, simplemente porque llegó una nueva presidencia al organismo.

He estado en diversos actos con Milton Ray Guevara y siempre me llama la atención el entusiasmo y el compromiso que proyecta cuando habla de la Constitución y de la importancia de respetarla. Pero me sorprende mucho más su énfasis en que todos los sectores del país conozcan su Constitución, y a fondo, no como una mera referencia, sino como una cuestión cultural dominicana.

En ese contexto Napoleón Estévez debe resistir la tentación de querer demoler lo construido y tratar de impregnar la organización de una nueva cultura, en lugar de fortalecer la que está, que ha funcionado. Los desafíos del nuevo presidente no están en la estructura o la filosofía institucional del TC, más bien están dirigidos a conseguir lo cual el propio Milton Ray Guevara reconoce como uno de sus mayores asuntos inconclusos: lograr que el gobierno respete las decisiones del organismo.

El mayor éxito de la gestión de Napoleón Estévez en el TC será conseguir que sus decisiones no sean letra muerta, mediante un impulso insistente para que esa alta corte cuente con mecanismos para poder hacer cumplir sus juicios, o sea, que se acaten las decisiones, aunque sea mediante el uso de medidas de fuerza. Enfocarse en ese punto será crítico para poder fortalecer el posicionamiento del TC en todos los aspectos, pues para que un órgano judicial se fortalezca, es obvio que sus decisiones deben ser acatadas y respetadas por todos los actores.

Se cierra la era de Milton Ray Guevara en el TC y se abre la de Napoleón Estévez, esperemos sea el pueblo dominicano el que al final quien salga ganando de la transición.