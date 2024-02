La frontera azul

Los municipios fronterizos se volcaron a votar por la alianza del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus socios en las elecciones municipales del domingo, lo que representó un espaldarazo inequívoco a la política del presidente Luis Abinader con respecto a Haití.

En 13 de los 14 municipios con contacto fronterizo directo la alianza del PRM se impuso, al sólo perder ante la Fuerza del Pueblo la alcaldía de Hondo Valle, en Elías Piña. Dos de los 13 correspondieron al Partido Reformista Social Cristiano, aliado del PRM en las elecciones.

Había dudas sobre el apoyo en la frontera a las políticas de Abinader, que incluyeron un cierre fronterizo y comercial con Haití, además de acelerar la construcción de la verja perimetral que dividirá los dos países. Este respaldo a nivel municipal en la frontera, que siguió la tendencia del resto del país, envía un mensaje claro sobre el respaldo a la mano dura de Abinader en esa zona.

Solo un alcalde tuvo problemas mayores, el de Dajabón, Santiago Riverón, que ganó por apenas cuatro votos tras un recuento de los sufragios anulados, una elección que será impugnada sin lugar a dudas. Ese malestar se explica, pues Dajabón fue el municipio más golpeado económicamente por la política de Abinader, que mantuvo cerrado por semanas el mercado que da sentido a la actividad económica a ambos lados de la frontera.

Fuera de allí, el apoyo en otros puntos de entrada fronteriza, como Comendador (Elías Piña), Jimaní (Independencia) y Pedernales, fue sólido y el PRM ganó con comodidad, a la vez que se respaldó su estrategia.

Es por ese escenario que Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que espera que Abinader no use el tema de Haití como argumento de su campaña presidencial, una ilusión que será difícil de concretarse, pues con estos resultados no será extraño ver al gobierno fortalecer su política y su retórica en el tema haitiano.

Hoy la frontera se ha tornado azul y, de seguro, así permanecerá de cara a las elecciones de mayo, pues el presidente Luis Abinader ha hecho allí su trabajo.