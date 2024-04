Pepe y Maduro

Pepe Mujica es de esos personajes que no tienen pelos en la lengua. Exguerrillero, de izquierdas, ha optado con el paso de los años dedicarse a defender las libertades democráticas, lo cual incrementa su aura de sabiduría.

Cuando se le preguntó estos días por la situación de Venezuela fue tajante, como debe ser, sin contemplaciones: "En Venezuela hay un Gobierno autoritario. Llámelo dictador, llámelo como quiera", expresó el expresidente de Uruguay, quien de inmediato ha caído en la lista de non-gratos de aquellos que han confundido la socialdemocracia con el totalitarismo extremo.

Y es que no hay otra manera de exponerlo. El gobierno de Nicolás Maduro no tiene forma alternativa para ser llamado, pues se ha encargado de sabotear el más mínimo viso de democracia en ese país, rico en recursos naturales y humanos, pero con una institucionalidad democrática destruida por un totalitarismo falto de proyecto social y carcomido por una corrupción rampante.

Contrario a lo ocurrido con Hugo Chávez, que estuviera uno de acuerdo o no con él, por lo menos tenía una ilusión de lo que debía ser su país, esta gente de Maduro lo único que busca es perpetuarse en el poder, de modo que puedan protegerse de un escenario comprometedor que les depararía a todos la cárcel o el exilio.

No hay dudas de que Maduro quedará elegido en las elecciones del próximo 28 de julio. Lo hará como lo hizo Daniel Ortega en Nicaragua, mediante la anulación sistemática de la oposición y la manipulación despiadada del sistema. Eso, como dice Pepe, es totalitarismo en cualquier liga y quienes a estas alturas no vean esa realidad, pues estamos con los cables cruzados. Todo este panorama se complica porque estos países con prácticas antidemocráticas se sienten hoy más impunes que nunca, pues las probabilidades de que el mundo democrático haga algo al respecto son mínimas, y ellos lo saben. Así que tendremos que soportar a Maduro y su clan por otro periodo, porque a menos que ocurra un milagro, no habrá oposición que logre enfrentar a, como dice Pepe, el "dictador Maduro".