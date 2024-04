Elecciones decididas

¿No les parece que esta campaña electoral está muy calladita? Falta un mes y un día. Una campaña política a cuatro semanas estaría ardiendo, pero no es así, más bien hay unos tímidos esfuerzos promocionales que nada tienen que ver con el feroz tú a tú que normalmente se ve en los últimos 60 días de una contienda política.

¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que estas elecciones están decididas, que el oficialismo tiene una ventaja que no hay forma de descontar y que la oposición aspira solamente a conseguir los suficientes escaños en el Congreso Nacional como para evitar la mayoría absoluta del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Dicen los que saben de política que se pueden descontar dos puntos al mes como mucho en una campaña política. Con la ventaja que evidentemente tiene el partido gobernante se hace imposible levantar una ola que dé oportunidad a la oposición de ganar la presidencia y de, incluso, provocar una segunda vuelta.

Entonces, ¿para qué tanta pelea para recibir el dinero público para una campaña que está perdida? Buena pregunta esa. Esos recursos serán usados para financiar las estructuras perennes de los partidos, para compensar el estilo de vida de los candidatos fallidos y para preparar lo que quede de la organización para el próximo periodo.

Los genios en las finanzas deben estar sacando cuentas a todo vapor, para determinar cuánto debe repartirse en cada rubro, sin que se vea que tiraron la campaña actual totalmente a pérdida. Así que los partidos de oposición andan en un ejercicio financiero intenso para aprovechar cada centavito de los contribuyentes de la forma más rentable para sus intereses actuales y futuros.

En fin, que todos esos miles de millones dados a los partidos de las arcas públicas no serán gastados en su mayoría en la campaña, más bien irán a financiar sus operaciones cotidianas. Por ello, no extrañe que esta sea una de las campañas con menor inversión política, lo cual, irónicamente, no será bueno, porque la razón no es de convicción, sino de una conveniencia innegable.