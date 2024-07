¿Debe retirarse Biden?

¿Debe retirarse el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de la carrera a la reelección? La respuesta es que sí y las razones son variadas.

La primera no es su edad, más bien es el estado de su salud mental y física, que no hay que ser un erudito para darse cuenta de que no es óptima. Biden es una persona mayor, con evidente incapacidad de rendir públicamente y de enfrentar los desafíos que imponen dirigir la nación más poderosa del mundo y correr una campaña presidencial al mismo tiempo. Simplemente, su cuerpo y su cerebro no dan para eso, aunque ello no significa que no sepa decir la verdad o ser un referente en el manejo de crisis.

La otra razón está en su rival, Donald Trump. Biden no tiene la energía y la proyección política para llamar a Trump como lo que es, un delincuente convicto, que intentó dar un golpe de Estado. Hace falta alguien con un pasado limpio y respetado para pararse de frente a este personaje y llamarlo por su nombre a gritos.

Entonces está el sistema estadounidense, forjado a la imagen y deseos de Trump y sus seguidores, donde tenemos instituciones como el Tribunal Supremo que han decidido a favor del polémico expresidente para que no sea enjuiciado por encabezar esa "sublevación". Biden tampoco tiene el temple para hacer lo que toca, que es hacer uso de esas prerrogativas dadas a la Presidencia por el Tribunal Supremo y usarlas en contra de los mismos que provocaron todo el descalabro. Eso requiere de una mano fría que Biden no es capaz de poner en ejecución.

Y la razón final es que el electorado que él quiere mover no se identifica con él y tiene más miedo de que se muera en medio del cuatrienio que cualquier otra cosa. Biden no genera ilusión entre jóvenes, liberales, minorías o el blanco de la clase media. Creo que hace falta una candidata demócrata con muchos bríos para rehacer el pacto con el electorado. Digo intencionalmente candidata, porque una mujer con proyección descolocaría a Trump y su campaña. ¿Quién podría ser? Michelle Obama, pero creo que Estados Unidos no está listo para ella.