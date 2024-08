Son 14 esqueletos que se creen procedentes del este de África. Llegaron en un barco de la muerte, una especie de yola con esteroides, de 40 pies de eslora. Su trayecto debe haber sido fascinante, pero no hay quien lo cuente, porque no hay un sobreviviente que lo haga. Es un naufragio sin historia, un hecho del cual no tendremos respuestas claras, sólo especulaciones y una que otra constatación.

Hay pistas concretas de que se trataba de uno de esos viajes ilegales que se dan a diario desde las cosas del noroeste de África hacia las Islas Canarias, un archipiélago español muy fácil de acceder por mar desde Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y Senegal. El tamaño y la construcción de la embarcación da otras pistas del origen de los cadáveres, muchos de los cuales constaban con sus documentos, así como la droga que usualmente es usada como moneda de cambio por los traficantes.

Nunca sabremos por qué este viaje salió mal. ¿Se dañó el motor? ¿Perdieron el curso? ¿Los atrapó un huracán o una tormenta de esas que se forman por allí? ¿Se envenenaron todos? ¿Un loco los asesinó y se suicidó? ¿Alguien los mató y los dejo a la deriva? ¿Eran más de 14? ¿Tiraron algunos por la borda? ¿Se comieron los cadáveres? ¿Lograron usar los celulares encontrados en la yola y mandaron algún mensaje? ¿Se grabaron y contaron qué pasó para aclarar el misterio? ¿Se tomaron fotos que evidencien su viaje? ¿Cuánto tiempo duró el último que murió? ¿Quién murió primero? ¿Hubo violencia entre ellos?

Tengo tantas preguntas que me vuelvo loco. ¿Cómo es posible que hayan cruzado todo el Atlántico a la deriva y sin hundirse? ¿Cómo es posible que esa embarcación se mantuvo íntegra? ¿Cuántos días pasaron en el agua? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la historia de sus vidas y de sus familias? ¿Por qué se lanzaron al mar? ¿Había mujeres y niños en el viaje? ¿Por qué están en el hueso?

En fin, que nuestra única esperanza de conocer algo de lo que pasó está en esos celulares. Muero por saber y estoy feliz de confirmar que es posible cruzar el Atlántico en una yola, aunque se corra el riesgo de acabar hecho un esqueleto.