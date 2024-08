La IA y el periodismo

El pasado fin de semana impartí una charla titulada "Inteligencia Artificial en el Periodismo" a colegas periodistas de la zona este del país. Allí, en Bayahíbe, pude constatar la curiosidad y la necesidad de los profesionales por entender los parámetros éticos para el uso de esta tecnología desde la perspectiva periodística.

No es un tema menor. Surgen preguntas como: ¿Debo usar IA en mi trabajo? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Es perjudicial o beneficiosa? ¿Peligra nuestra profesión con ella? Ante estos y otros cuestionamientos, comparto mis respuestas para fomentar el debate.

En primer lugar, no hay que temer ni recelar del uso de la IA, sino todo lo contrario. Debemos fomentar su uso y enfrentarla de manera proactiva. Los periodistas tenemos que convertirnos en expertos en el manejo de la IA bajo un concepto fundamental: la responsabilidad.

La IA no es un peligro ni resulta perjudicial para el periodismo si se usa de manera responsable y se entiende como un asistente, no como un sustituto de las tareas básicas del periodista. Es crucial que quienes aún no se han familiarizado con esta tecnología lo hagan con urgencia, aprendiendo a manejar las diversas herramientas disponibles, no solo ChatGPT.

El problema radica en los malos usos, la falta de transparencia y la intención equivocada de verla como un reemplazo de las capacidades humanas o como una simple forma de reducir costos. Esta visión limitada puede darse, pero dependerá de que la mayoría opte por ese enfoque en lugar de uno más productivo.

Los periodistas debemos tener claro que la IA nos hará más efectivos, permitiéndonos ahorrar tiempo en tareas mecánicas como traducciones o transcripciones. Nos obligará a ser más humanos, a enfocarnos más en los sentimientos y las experiencias, lo cual beneficia a todos.

En resumen, la IA es una herramienta poderosa que, usada con ética y responsabilidad, puede potenciar nuestro trabajo periodístico sin comprometer su esencia, por lo que debemos echar mano de ella y explotar sus capacidades.