El presidente Luis Abinader ha reiterado su disposición a revisar los incentivos fiscales de cara a la reforma que se discute en el Congreso Nacional. Entre los sectores que se verían afectados, el turismo, el cine y las zonas francas ocupan un lugar destacado, ya que representan áreas clave para el crecimiento económico. Sin embargo, es vital que este debate no se limite a considerar estos incentivos como meros mecanismos de reducción tributaria.

El turismo, por ejemplo, es uno de los motores principales de la economía dominicana, y su impulso no solo responde a exenciones fiscales, sino a una estrategia integral que promueve el desarrollo sostenible y competitivo del sector. La Ley 158-01 no solo facilita la inversión extranjera, sino que posiciona a República Dominicana en el mapa turístico internacional. No se trata de "regalar" recursos, sino de generar una plataforma de competitividad que atrae capitales y empleos a largo plazo.

Lo mismo puede decirse de la industria cinematográfica y las zonas francas. Los incentivos a las producciones extranjeras han logrado convertir al país en un destino atractivo para la filmación de grandes producciones, lo que a su vez dinamiza la economía local, crea empleos y fomenta la formación de talento nacional. En cuanto a las zonas francas, éstas han sido cruciales para integrar a la República Dominicana en las cadenas de valor globales, impulsando la exportación y contribuyendo de manera significativa al PIB.

Por ello, es crucial diferenciar entre incentivos puramente fiscales y aquellos que fomentan la competitividad. Eliminar o reducir los beneficios sin una visión clara del impacto podría afectar seriamente el dinamismo de sectores estratégicos. Los incentivos bien diseñados no son un costo para el Estado, sino una inversión en el futuro del país.

Es necesario revisar los incentivos, sí, pero con la mirada puesta en su capacidad para seguir generando desarrollo. La reforma fiscal debe ser una herramienta de justicia tributaria, pero también un instrumento que garantice la competitividad en un mundo cada vez más globalizado.