Esa es la democracia

No hay que dar explicaciones para la victoria de Donald Trump, lo hizo en las urnas, con el voto de la gente. Se lo ganó. Debe ser presidente y ese es el proceso democrático, le guste a uno el candidato a no.

Lo que sí hay que tener en cuenta es el mecanismo que usó para ganar y lo que su figura representa. Estados Unidos decidió creer a una campaña en la cual la mentira y el insulto fueron los ejes centrales del mensaje republicano. Se dijeron tantas mentiras y se lanzaron tantos insultos, que no ha sido posible contabilizarlos.

¿Lo peor de todo?, que la mayoría de la gente, incluso fuera de los Estados Unidos, se creyó cada barbaridad que Trump y su gente se paró a decir día tras día.

Además de las mentiras y los insultos, el pueblo estadounidense demostró que tolera cualquier cosa con tal de dar un giro a la economía. Allí manda más el bolsillo que la dignidad, y por ello han validado la actitud de un líder encausado judicialmente, que gestó un golpe de Estado y que ha dicho con claridad que usará las estructuras gubernamentales para perseguir a sus "enemigos".

Estoy triste. Tenía esperanza de que el colectivo abriera los ojos y dejara a un lado el fanatismo, pero no pasó y es lo que toca vivir. No han perdido los demócratas, perdió la Humanidad, que es otra cosa. Sigo pensando que Trump y su filosofía son un peligro para el mundo. Estos cuatro años volverán a sumirnos en un panorama inestable y volátil, con una comunidad internacional que todavía no se recupera de su primer gobierno.

Y por aquello dé, no dejaré de fijar al mayor responsable de toda esta hecatombe, que se llama Joe Biden, que con su tozudez no dejó espacio a un sustituto para hacer una campaña decente. Kamala Harris hizo un gran trabajo, pero en menos de seis meses hacer una campaña ganadora en Estados Unidos es imposible.

Llega una nueva era de Donald Trump y su culto. Serán cuatro años explosivos. Estados Unidos se sumirá en el aislamiento y volveremos a estar en vilo. Pero esa es la democracia y hay que respetar lo que quiere la mayoría.