Alza salarial en la agenda

En las últimas semanas el gobernador del Banco Central, con lenguaje llano y franco, ha pedido que se produzca un aumento salarial porque con el sueldo mínimo actual no se puede vivir. Sorprende Valdez Albizu, pero hay que tomarle la palabra a ver si como él mismo lo proclama, el crecimiento económico se “derrama”. Además de que es el Banco Central el que ha dicho que el quintil uno ronda los RD$13,800 y el salario mínimo menor no llega a RD$10,000. Como el Comité Nacional de Salarios ha sido convocado para el próximo día 21 para revisar el Salario Mínimo Privado No Sectorizado, la esperanza es que la patronal, tan remolona como siempre ha sido en esta materia, no dé largas por meses al asunto y se “cantee” de inmediato.