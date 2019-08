CC del PLD por dentro

Como me lo contaron lo cuento: la Junta Central Electoral estaba lista para una votación por “mesa” de los miembros del Comité Central del PLD, pero de nuevo no tuvo la oportunidad de utilizar su equipo automatizado, esta vez por la propuesta de Danilo para que todos sus delfines y Leonel avanzaran por aclamación como precandidatos. Según las cifras que manejo, de 579 miembros presentes, cuya tercera parte es 193, el expresidente Fernández contaba sólo con 160 votos, en un escenario no común del peledeísmo porque no hubo acuerdos previos. Me dicen que hasta que Medina habló, sus seguidores no tenían una orientación precisa de cómo iban a votar, de donde se colige que Leonel estuvo a merced de Danilo.