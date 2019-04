El ministro de Trabajo, Winston Santos, dio constancia pública de que para el proyecto que modifica la Ley 87-01 de Seguridad Social enviado por el Ejecutivo al Congreso dejaron fuera al sector laboral, lo que constituye un contrasentido. Dijo el ministro: “Los sindicalistas no conocen a plenitud la propuesta”, para luego agregar una serie de críticas destempladas, en total coincidencia con el punto de vista que sostiene la Confederación Patronal, al acusar de precipitados a los dirigentes de las centrales por haberse retirado del diálogo. No sé por qué, si la parte laboral no tuvo velas en ese entierro, Danilo se aventuró a afirmar que “muy pronto, la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social será un hecho”.