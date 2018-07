Que se haya tirado la guardia a la calle para contener lo que el presidente Medina asegura es un “brote” delincuencial, y que esta vez no se escuche la cantaleta de quienes se oponen a todo, valida el viejo refrán de que la costumbre hace ley. Antes se decía que eso no resolvía el problema porque no tocaba sus raíces y que ahuyentaba a los visitantes, pero hoy se asume como medida disuasiva que cuenta con el apoyo de la población y de los turistas, que la asimilan como un componente importante de su seguridad personal. Esto no implica descuidar la política preventiva, la que está coja porque la autoridad es eficaz para resolver rápido hechos delictivos, pero incompetente, y no se advierte lo que hace, para evitarlos.