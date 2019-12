Encuestas a granel

Me pregunto qué tan hondos son los bolsillos de algunos candidatos para pagar a cada rato y publicar sus encuestas si mayo del 2020 está tan lejos. Se trata de números hechos a mano, sin valor científico y de nula credibilidad, para posesionar al que paga y disminuir a contrarios, por lo que les asigno poca utilidad y tampoco creo que a esta altura del juego vayan a incidir en el ánimo del elector que no tenga determinado a quién votará. Aunque no se violenta ninguna norma porque la Ley Electoral solo exige que las encuestadoras cumplan “con los estándares generalmente aceptados sobre la materia” (artículo 201), debiera la JCE tener algún mecanismo de control para poner freno a lo que va rumbo a ser un relajo.