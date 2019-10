Ahora que hay dos debates en pie, por el supuesto fraude colosal en la JCE y el juicio de fondo del caso Odebrecht, me llega a la mente esta expresión: liberado por insuficiencia de pruebas, lo que generalmente ocurre cuando se denuncia primero y se investiga después. En el presunto fraude del 6 de octubre me preocupa que abundan acusaciones, presunciones, dudas y sospechas, pero pruebas materiales concretas ninguna, al extremo de que no se supo de un solo delegado político de mesa o presidente que se quejara en el momento. Incluso, no se conoce siquiera un voto observado. Ojalá que los miembros de la JCE premien a la sociedad, con la mentada auditoría forense, con una investigación exhaustiva que haga brotar las pruebas.