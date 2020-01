La auditoría y las obras

Aunque los titulares de los periódicos dicen “Junta Central Electoral prohíbe las inauguraciones”, en realidad no prohíbe nada sino que anuncia lo que está en la ley, pero ojalá que la haga cumplir porque la experiencia es que no pasa nada cuando se incumplen las normativas electorales. Lo que sí tiene trascendencia es que contra viento y marea y pese a las sistemáticas objeciones de Leonel haya iniciado la cacareada auditoría, cuyos resultados estimo que no tendrán utilidad práctica ni aportarán nada distinto a los hallazgos de varias universidades, pero la población necesita ese tipo de mensajes de templanza del órgano que administrará dos procesos electorales umbilicalmente ligados a nuestro futuro en democracia.