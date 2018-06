Me apunto entre los que entienden que la sábana legal de la Junta Central Electoral no le alcanza para arroparse tanto como ha pretendido con su resolución; asimismo, estimo que debió reunir a los partidos, a los cuales se debe, para evitar sospechas de que perjudica a un sector en particular. Empero, la apoyo con algunas reservas porque su facultad reglamentaria no le da, antes de emitir la Proclama que abre el período electoral, para coartar derechos ciudadanos y de la libre empresa. De alguna manera había que poner freno a una agresiva campaña extemporánea que se salía de control, y es la razón de la aceptación lograda por una medida de cuestionable legalidad pero que interpreta de manera certera la realidad.