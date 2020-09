Olivares va rumbo a JCE

Mientras el nombre de Eddy Olivares no figure en uno de los decretos, es porque sigue como el candidato del PRM para presidir la JCE, aunque me puso a dudar lo recientemente afirmado por el presidente Abinader de que favorece que en el órgano electoral no se incluya a políticos. Ese punto de vista del mandatario es muy socorrido entre personeros de un sector de la sociedad civil, los que activan en la política partidista como el que más y al mismo tiempo se precian de ser independientes, catapultados por políticos que se avergüenzan de su condición y que enarbolan un discurso de desconfianza hacia ellos mismos. Si resulta ser Olivares, no se estaría vendiendo gato por liebre, lo que sí ocurriría con independientes de mentira.