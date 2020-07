Prejuzgar no es bueno

Me emocionó ver a Claudia Castaños, la hija del presidente de la Junta Central Electoral, abrazarlo con alborozo y proclamar: “No renunciaste. No te rendiste. ¡Más orgullosa de ti, imposible!” Alguien dirá que es amor filial; o que era su responsabilidad que las elecciones quedaran bien. Eso de quedar bien, o regular como dijo uno de la sociedad civil, es relativo, porque si los resultados no hubieran sido siquiera parecidos la crisis política no la despintaba nadie. Pero adonde voy es que algunos sectores, con piquetes incluidos frente a la JCE días antes de los comicios, vociferaban hasta insultos a los miembros del órgano electoral y ahora callan; es más, andan por ahí locos de contento, tanto que ni recordarán que prejuzgaron.