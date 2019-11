Que será lo que quieren

Leonel pide cinco auditorías para el voto automatizado, a la vez que plantea que “en los menos de tres meses que faltan para los comicios municipales no se podrá cumplir con estas medidas adicionales”. Pero no está solo porque el PRM, que votó automatizado y se mostró complacido, anda en eso de complejizar el proceso de febrero. Hasta Guillermo Moreno se montó en esa guagua y demanda el uso de huellas dactilares. Es como si no hubiera interés en las elecciones de febrero, porque para mayo sí habría tiempo para las auditorías. Eso compagina con que todos están de acuerdo con unificar las elecciones. Y así Leonel tendría tiempo para amarrar los muchos cabos sueltos que tiene La Fuerza del Pueblo. ¿Será de eso que se trata?