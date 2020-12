Rectificar es de sabios

Reza un refrán que se puso en boga por Tres Pastines que el que mete la pata y la saca pronto queda bien. Es la manera populachera de resaltar las virtudes de rectificar a tiempo. No escribo sobre nadie ni nada en particular, pero el ser humano no es infalible y solo las personas arrogantes que se entienden por encima del bien y del mal creen, en su orgullo, que no se equivocan. Cambiar de opinión cuando la realidad o las circunstancias nos digan que es menester, es de sabios. Les dejo al respecto, para ilustrar, una cita de Lenin: “Inteligente no es quien no comete errores. Hombres que no cometen errores no los hay ni puede haberlos. Inteligente es quien comete errores que no son muy graves y sabe corregirlos bien y pronto”.