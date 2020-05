Titulares, titulares

1. “Hipólito dice Luis será presidente llueva, truene o ventee” (ya no será el elector el que decida); 2. “Presidente JCE: el 5 de julio habrá elecciones sí o sí” (aunque nos lleve quien nos trajo); 3. “Leonel realizará visitas, reuniones y diálogos” (pal carajo el Quédate en casa, camarón que se duerme...). 4. “Gobierno no relajará medidas ante COVID” (pero en la calle le siguen sacando la lengua); 5. “Sergia Elena: Leonel es el camino seguro para el país” (Farmacia Mella); 6. “Participación Ciudadana ve ineludibles comicios de julio” (si no observan no cobran); 7. “Se incendian vertederos de Rafey y Baitoa” (coincidencia puesta de moda); 8. “Amable Aristy rompe acuerdo con PLD” (antes amarró con Luis con Hipólito de testigo).