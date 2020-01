Una manita vergonzosa

El gobierno de Estados Unidos financiará la auditoría al voto automatizado que se usará en febrero y mayo y escogerá a la empresa que la hará, algo que ha pasado por debajo de la mesa como normal cuando constituye tremenda vergüenza. La Junta Central Electoral tenía que presupuestar esa auditoría debido a que por tratarse de una nueva tecnología no podía ser implementada sin ser puesta a prueba, lo que se debió hacer también para octubre. Además de que no es prudente que para un evento que solo atañe al pueblo dominicano se reciba dinero en forma directa de un gobierno extranjero. Pero ni modo, el deseo es que tras el desaguisado no se sigan buscando periquitos que afecten la legitimidad del órgano electoral.